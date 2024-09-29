رسائل قوية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي على هامش الحفل:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وقا الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مخرجات الحوار الوطني مهمة جدا لتوضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي،أن مخرجات الحوار الوطني هامة جدًا لتوضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الإعلام والدراما يمكن أن يبعثا برسائل إيجابية للمجتمع بشكل أكثر فعالية من الحوارات المغلقة.

وقال الرئيس السيسي،إننا بذلنا ونبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار السودان.

وأكد الرئيس السيسي أن وحدة المصريين هي الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم وحدة الصومال واستقراره وليست ضد إثيوبيا.