الخيانة والشك.. مقتل حداد على يد عاطل بعدما شاهده فى وضع مخل مع شقيقته.. وآخر يمزق جسد طليقته وابنه بسبب شكه فى سلوكها

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة هذا الأسبوع، جريمتى قتل مروعتين بطلاها الخيانة والشك، حيث كانت الجريمة الأولى بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، عندما أنهى عاطل حياة حداد، بمجرد رؤيته فى وضع مخل مع شقيقته داخل منزلها. والجريمة الثانية كانت وسط محافظة القاهرة حيث منطقة عابدين، عندما أقدم متهم على تمزيق جسد طليقته ونجلها بعدما اعتقد أنه عشيقها بسبب كثرة الشكوك حولها، ونرصد فى التقرير التالى ملابسات الجريمتين وتحقيقات النيابة العامة بالقضيتان.



عاطل يقتل عشيق شقيقته فى أوسيم

ففى منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.. أمرت النيابة العامة بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بقتل حداد وتمزيق جسده بسكين والتسبب فى خروج أحشائه من جسده.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، أن الواقعة حدثت بمنطقة تابعة لدائرة مركز أوسيم وأقدم المتهم على قتل الضحية بعدما شاهده فى وضع مخل مع شقيقته عند دخوله لمنزلها، وانتدبت النيابة الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



العثور على جثة حداد

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل أحد الأشخاص داخل منزل بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة حداد بها آثار طعن مع وجود خروج لأحشائه داخل منزل إحدى السيدات.



علاقة غير شرعية بمالكة المنزل

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه ارتبط بعلاقة غير شرعية بمالكة المنزل وخلال تواجده رفقتها حضر شقيقها وعند رؤيته المجنى عليه قام بمطاردته وضربه بقطعة حديدية وطعنة مما تسبب فى خروج أحشائه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ظن أنها تزوجت غيره

الواقعة الثانية كانت فى وسط محافظة القاهرة حيث منطقة عابدين.. إذ قررت نيابة حوادث وسط القاهرة، حبس متهم بطعن طليقته ونجلها عدة طعنات أربعة أيام على ذمة التحقيقات معه، بسبب شكه فى زواجها من آخر فى عابدين، ظنا منه أن الزوجة تمارس الرذيلة مع أحد الأشخاص بغرفة نومهما. ولم يتأكد من الشخص الموجود بجوار زوجته بسبب ظلام الغرفة وقفل الأضواء، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، لاستجوابهم، وعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه آية مواد مخدرة من عدمه.



كثرة الشكوك

وجاء فى تحقيقات النيابة أن المتهم كان زوج المجنى عليها، ووصل منه الشك مبلغه، عندما ظن أنها تركته من أجل آخر، وتزوجت عليه، ويوم الواقعة تسلل الى الشقة الكائنة بمنطقة عابدين، ودخل غرفة النوم، وانهال عليها ونجلها طعنًا حتى مزق جسدهما، بعدما ظن أنه زوجها الجديد، ليصُدم أنه نجلها. وفى يوم الواقعة ذكر المتهم أمام النيابة، أن الشك زاد لديه عندما أخبره أحد الأشخاص بأن طليقته تزوجت عرفيا من أحد الأشخاص وهناك أقاويل حولها، وهناك شك فى سلوكها، وفى يوم الواقعة اتصل به شخصيا هاتفيا ليخبره أن هناك شخصا دخل إلى شقته، وهو ما جعله يترك عمله ويتوجه إلى المنزل لمعرفة حقيقة الأمر.



افتكره عشيقها

وأوضح المتهم فى التحقيقات، أنه وبمجرد دخوله المنزل استل سكينا، وتوجه إلى غرفة النوم، ليجد شخصا نائما بجوار زوجته، فلم يتمالك أعصابه وقام بطعن زوجته ومن بجوارها، وكانت أضواء الغرفة مغلقة، وهما أسفل البطانية، وعندما فحصهما وجد ابنه وعمره ١٥ عاما وزوجته غارقين فى دمائهما.

وأشار المتهم إلى أنه فور معرفته الأمر قام بالاتصال بالإسعاف لإنقاذهما، والتى بدورها قامت بالاتصال بشرطة النجدة، إلا أنهما أصيبا بجروح غائرة، وهما حاليا يتواجدان فى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بدائرة قسم شرطة عابدين، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، طليق المجنى عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان سلاح الجريمه، وحرر محضر رسمى، وباشرت النيابة التحقيق.

يوم الواقعة اتصل به شخصيا هاتفيا ليخبره أن هناك شخصا دخل إلى شقته، وهو ما جعله يترك عمله ويتوجه إلى المنزل لمعرفة حقيقة الأمر.

