وزير الدفاع الأمريكي يوجه برفع جاهزية القوات الإضافية للانتشار في حالة الطوارئ

أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، توجيهات ببقاء مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في مسرح عمليات القيادة المركزية الأمريكية، واستمرار عمل مجموعة وحدة مشاة البحرية الاستكشافية في العمل في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى رفع جاهزية القوات الأمريكية الإضافية للانتشار، لتعزيز استعدادها للاستجابة في حالات الطوارئ.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في بيان اليوم إن القوات البحرية في الشرق الأوسط يعززها سرب مقاتلات هجومي يتضمن طائرات "إف-22" و"إف-15إي" و"إف-16" و"أيه-10"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل حاليا على تعزيز قدراتنا الدفاعية الجوية في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وأشار رايدر إلى أن أوستن يتلقى بشكل دوري تحديثات بشأن أحدث التطورات في الشرق الأوسط، مؤكدا أن تركيز الجيش الأمريكي مازال موجها لحماية المواطنين والقوات الأمريكية في المنطقة، والدفاع عن إسرائيل، وتهدئة الموقف من خلال سياسة الردع والدبلوماسية.

وأكد رايدر على لسان وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها في المنطقة من استغلال الموقف أو توسيع حلقة الصراع، موضحا أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن شعبها.

وأشار المسئول العسكري الأمريكي إلى أن واشنطن لديها القدرة على نشر القوات في غضون مهلة قصيرة، كما تواصل الحفاظ على قدر كبير من قدراتها العسكرية في المنطقة وتعديل وضع قواتها بشكل ديناميكي بناءً على الوضع الأمني ​​المتطور، مؤكدا أن البنتاجون لديه قدرات دفاع جوي متكاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لضمان حماية القوات الأمريكية في المنطقة.