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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيل على عين الدلب اللبنانية إلى 32 و53 جريحًا

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية عن ارتفاع عدد الشهداء نتيجة للاعتداء الإسرائيلي على بلدة عين الدلب جنوب لبنان إلى 32 شهيدًا.

وأفاد البيان بأن عدد الجرحى وصل إلى 53 جريحًا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية عن وقوع 24 شهيدًا و29 جريحًا في حصيلة أولية نتيجة للاعتداء الإسرائيلي على بلدة عين الدلب جنوب لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن العدو الإسرائيلي شن هجومًا على البلدة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية عن وقوع 4 شهداء و5 جرحى جراء اعتداءات إسرائيلية على البقاع الغربي بعد ظهر اليوم.

وأوضح البيان أن العدو الإسرائيلي استهدف بلدة جب جنين، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين بجروح، أُدخل أحدهما إلى العناية المركزة.

كما أفاد البيان باستشهاد شخص واحد وإصابة اثنين آخرين في اعتداء آخر على بلدة يحمر.

وتُواصل السلطات الطبية اللبنانية تقديم العلاج للمصابين وتقييم الاضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.

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