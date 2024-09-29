مياه الفيوم تستقبل إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة.. صور

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الدكتورة كلير بقطر مقار مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة والسكان بالفيوم والسيد عبد الغنى شناوي مراقب عام صحة البيئة بإدارة صحة البيئة لمتابعة العمل فى مراقبة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بالشركة وتم المرور على محطة مياه شرب قحافة الجديدة للتأكد من الإجراءات المتبعة لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها لمعايير قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧والخاص بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والأستخدام الأدمى.

رافقهم الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة والمهندسة ايمان عبد الرحمن مدير محطة مياه قحافة ز الكيميائية هبه محمود مديرة المعمل والكيميائيين والفنيين بالمحطة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في جميع مراحل إنتاج مياه الشرب من المنبع للمستهلك والتوافق مع القوانين والتشريعات المتعلقة بمراقبة الجودة والتحقق من دقة النتائج والتحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية بالمعمل المركزي ومعامل محطات مياه الشرب والتحقق من كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل عينات المياه والمتابعة المستمرة لكفاءة وتطوير أداء العاملين بقطاع المعامل .

وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة بأن معامل محطات إنتاج مياه الشرب تعمل على مدار ٢٤ ساعة مزودة بأحدث أجهزة الرصد والتحليل لمراقبة جودة المياه خلال مراحل الإنتاج ابتداءً من المأخذ وحتى ضخها بشبكات التوزيع لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات والمعايير .

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