اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يطمئن الشعب على أن مصر بخير والأمور مستقرة وتسير نحو الأحسن

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 09:11 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 30 سبتمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

السيسي يطمئن الشعب على أن مصر بخير والأمور مستقرة وتسير نحو الأحسن

أطالب المصريين بالتصدى للشائعات والأكاذيب.. ويشدد على أن سياستنا متوازنة

اغتيال نصر الله يدفع الصراع فى الشرق الأوسط إلى المجهول

٣ أسماء لخلافة نصر الله

الحزب يؤجل الإعلان خشية تعرض الأمين العام الجديد للاغتيال

خبراء: الاغتيال قد يكون نقطة تحول لحزب الله.. وآخرون يرون أن غيابه يضعف جماعته

إيران تعيد حساباتها بعد الضربات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلى يواصل استهداف حزب الله

تل أبيب على وشك تنفيذ عمليات توغل «صغيرة» داخل لبنان.. وطهران تدعو مجلس الأمن لمنع الحرب الشاملة