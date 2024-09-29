ديربى مدريد.. جريزمان يقود أتلتيكو لمواجهة الريال

أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال مدريد، فى "ديربى مدريد"، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز- مولينا- رينيلدو- لو نورماند.

خط الوسط: كونور جالاجير- رودريجو دي بول- ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان- سورلوث- جوليان ألفاريز.



ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق اتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.