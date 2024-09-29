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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 2000 كيلو خامات فاسدة لتصنيع الشرش والجبنة القديمة بالفيوم

الضبطية
الضبطية
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قامت الإدارة التموينية بمركز طامية برئاسة الدكتور محمد عبد الله،والمهند صلاح حلمى مدير الإدارة ومحمدى عبد التواب رئيس الرقابه ومحمد عبد القوى وأحمد عشرى ومحمود صالح المفتشين بقسم الرقابه، بعمل حملة مكبرة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة قادمه من مدينة الزقازيق بمحافظة  الشرقية متجهه إلى مدينة إطسا بالفيوم، بها 2000 كيلو خامات لتصنيع الشرش والجبنه القديمه كلها حشرات واعفان  وغير صالحه للاستهلاك الادمى بدون بيانات او فواتير نهائي ويظهر عليها علامات الفساد.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية

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