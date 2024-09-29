سفارة واشنطن بالقاهرة تنظم احتفالية مصرية أمريكية

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 09:10 م

نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة احتفالية مصرية أمريكية بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر .

واعربت السفيرة الأمريكية في كلمتها خلال الاحتفال عن سعادتها للمشاركة في هذا الاحتفال " she arts" ، موضحة ان هذا البرنامج تدعمه السفارة الأمريكية منذ عام2012، وللمرة الأولى، لدينا فنانة أمريكية ستشارك في الاحتفال وهي جوليا أوديل وهيمغنية وكاتبة أغاني موهوبة من أحد المراكز الثقافية في أمريكا.

واكدت اهمية الاحتفال والذي يساهم في بناء الجسور، حيث ستؤدي مع إحدى الفنانات المصريات التي دعمناها أيضًا على مر السنين يسري الهواري التي ستؤدي معها على المسرح، وهذا بالنسبة لنا هو رمز أولاً لمدى دعمنا للمواهب هنا في مصر،والمواهب النسائية على وجه الخصوص وكيف يمكن للموسيقى بناء الجسور بين الثقافات.