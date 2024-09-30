تكريم منة شلبي واعتذار أيمن زيدان في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي| استحداث مسابقة جديدة للأطفال.. وإهداء الدورة إلى نيللي

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، والمهداة للفنانة الاستعراضية نيللي.

وعلى الرغم مما يمر به الوطن العربي من حروب على غزة ولبنان، إلا أن إدارة المهرجان أعدت دورة استثنائية، حيث يستضيف المهرجان 64 ضيفا من دول البحر المتوسط.

كما تشهد الدورة مشاركة ما يقرب من 140 فيلما من 26 دولة ما بين أفلام تشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان، أو عرضها في البرامج الموازية، وتعرض الأفلام في 10 دور عرض منها دار عرض مترو وأمير بوسط المدينة، وبمتحف الفنون الجميلة، ومتحف اليوناني الروماني، والمركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الإيطالية، ومركز الجيزويت والحرية والإبداع.

وأعلن الأمير أباظة رئيس المهرجان عن النجوم والمبدعين المكرمين بالمهرجان، وهم الفنانة منة شلبي، والفنان لطفي لبيب، إضافة لتكريم الفنانة نيللي التي تحمل الدورة الأربعين اسمها.

ويتم منح وسام دول البحر المتوسط للفنان السوري أيمن زيدان الذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب ما تمر به لبنان من حرب، وتكريم الناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي.

أما عن المكرمين الأجانب، فسوف يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني، والفرنسية آن باريو، كما سيتم تكريم اسم الفنانة هند رستم احتفالا بمرور ٧٥ عاما علي ظهورها الأول في فيلم غزل البنات، واسم الكاتب أبو السعود الإبياري بمناسبة مرور تسعين عاما علي تقديم أول أعماله.

وأما عن مسابقات المهرجان يشارك في مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة، 13 فيلما، منها الفيلم السوري "يومين" وفيلم " الماعز" وهو إنتاج إيطالي مصري، والتونسي " خلف الجبال"، والكرواتي "احتفال"، ويتولى المخرج يسري نصر الله رئاسة لجنة التحكيم، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا.

بينما يشارك في مسابقة الفيلم القصير نحو 30 فيلما، منها: بحر، ومش منكوشة، إضافة لفيلمين إنتاج مشترك، الأول "بيت الصدى" وهو أمريكي مصري مشترك، و"إسكندر" إنتاج مشترك مع هولندا.

وتضم المسابقة الفيلم اللبناني "أم محبة"، والفرنسي "عايشة" و"الموت في جنين" وهو إنتاج فلسطيني أمريكي، و"كانو 4" إنتاج إسباني سوري، والفيلم اليوناني "الكرسي على الرصيف" وغيرها من الأفلام.

وتتولي الممثلة الفرنسية ماريان بورجو رئاسة لجنة التحكيم، ومعها في العضوية كل من الناقدة الإيطالية جيزي بيومي، والمنتجة السعودية رؤي المدني.

وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.

وتضم المسابقة 6 أفلام منها فيلمان من مصر، هما "الماعز" تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي، ويشارك في البطولة كل من عمرو سعد، وسيد رجب ونيللي كريم، و"بحر الماس" تأليف عاطف عبد اللطيف وإخراج سيد يوسف، وبطولة الممثل السعودي شعيفان محمد العتيبي.

كما تضم المسابقة الفيلم السوري "يومين" والمغربي " تريبل A، وفيلمان من تونس هما: المباين، وخلف الجبال، ومن مصر العنزا.

واستحدث المهرجان مسابقة جديدة، وهى أفلام الطفل حيث تضم 14 فيلما، ويتولى الفنان سامح حسين رئاسة لجنة التحكيم، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال.

ومن بين الأفلام المشاركة في المسابقة الإسباني "كارمن والمعلقة الخشبية"، والفرنسي "مخبز بوريس"، والفلسطيني " أرض فلسطين"، والكرواتي " الجوارب الموسيقية".

ومسابقة أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير يحمل رسالة إنسانية، ويشارك فيها 8 أفلام هي: لعل الله يراني، ضفائر تائهة، نور، وحيد، وصلة، سوء اختيار، الرؤيا، وحلاوة الدنيا.

وتخضع هذه المسابقة للجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر التي تضم كلا من الفنان خالد سرحان، رئيسا وعضوية كل من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما عن مسابقة أفلام شباب مصر التي تم تدشينها بالدورة الماضية للمهرجان، وحققت رواجا كبيرا، فتضم فرعين الأول خاص بالأفلام الوثائقية، بمشاركة 33 فيلما، والثاني خاص بالأفلام الروائية وتضم 20 فيلما.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات الدورة الـ40 لـ"الإسكندرية السينمائي" فهي مسابقة عمرو الليثي للسيناريو، ويشارك فيها 12 عملا، وتضم لجنة تحكيمها المخرجة هالة خليل رئيسا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.

وكشف الأمير أباظة، خلال المؤتمر الصحفي عن البرامج الموازية بالمهرجان، والتي تضم برنامجا خاصا للفيلم الفرنسي للمخرج الفرنسي باتريك جورج، وآخر للفيلم الإيطالي، وبرنامج خاص للأفلام التي ناقشت القضية الفلسطينية تحت مسمى "فلسطين في القلب"، ويضم 9 أفلام منها العراقي " شيرين" والمصري" من أين تبدأ الصورة"، والفلسطيني " بعيدا عن الشمس".