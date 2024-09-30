"بنسيون دلال" و"الهوى سلطان" في السينمات أكتوبر المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي، فيلمين في شهر أكتوبر المقبل وهما "بنسيون دلال" و"الهوى سلطان".

واستقر صناع فيلم "الهوى سلطان" على طرحه في شهر أكتوبر المقبل، وروج أبطاله له عبر طرح البوستر الرسمي على صفحاتهم الشخصية.

فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، إنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان» في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، يناقش العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى على.

«الهوى سلطان» يعد العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» للمخرج يسري نصر الله.

بينما استقرت الجهة المنتجة لفيلم «بنسيون دلال» على طرح العمل بدور العرض يوم 10 من أكتوبر المقبل.

الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وإبرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان وأمجد الحجار وجيهان خيري والحان المهدي وإسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف إسماعيل وأمجد عابد وأسامة عبد الله وسلمى المحجوبية وغادة طلعت وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين ومن إخراج شادي الرملي.

وتدور أحداث " بنسيون دلال" حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب في نفس الوقت، يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني، أما الأبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش.

كذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.