زي النهارده.. منع العمل الليلي للأطفال تحت عمر 14 عاما

تمر علينا اليوم الأحد الموافق يوم، 29 شهر سبتمبر ،ذكري اتخاذ المؤتمر الدولي لحماية العمل» منعقد بمدينة لوسرن بسويسرا ،قرار بمنع العمل الليلي للأطفال تحت عمر 14، وجاءذلك في 290شهر سبتمبر عام1908.

مؤتمرالعملِ الدوليِ

ينظمه منظمة العمل الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ كل عامٍ ، وذلك بحضور رؤساءِ دول وحكوماتٍ ، ووزراء معنيين ، وممثلي أصحاب العملِ والعمالِ ، ومنظمات دولية ، وحكومية ، وعمالية ، ويمثلون أكثر من 180 دولةٍ حول العالم.

ويشار الي ان مؤتمر العام الدولي، ندقد ناقش في دورتهِ رقمِ 112، التقرير المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرت جيلبرت هونجبو ، والذي بعنوانٍ" عقد اجتماعي متجدد " ، وكما ناقش تقرير العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ " ، ومناقشة موضوعاتٍ متخصصةٍ ، مطروحة في اللجانِ المشاركة بالمؤتمرِ ، ومنها لجان: " اعتماد العضويةِ " ، و " تطبيق المعاييرِ " ، و " المالية " ، و " إصدار معيارٍ جديدٍ " ، و " الشؤون العامة " ، و " العمل اللائق " ، و " اقتصاد الرعايةِ ".

الجلسة الافتتاحية

بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب رئيسا للمؤتمر، ونواب للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة ،والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان..وأكدوا على مناقشة تقرر المدير العام بشأن " العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ".

اهداف المؤتمر

يحدد المؤتمر معايير العمل الدولية والسياسات الأوسع نطاقا لمنظمة العمل الدولية،ويجتمع المؤتمر سنوياً في جنيف وغالباً ما يطلق عليه تسمية "برلمان العمل الدولي"، ويشكل المؤتمر منتدى لمناقشة أهم المسائل الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالعمل.



مشاركة مصر

وشارك وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، والمكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، صباح الاثنين الموافق 3يونيو عام2024 ،بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 112،لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 3 حتى 14 يونيو 2024، بحضور أطراف العمل الثلاثة ،يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم.

وحضر مع الوفد المصري السفيرِ، الدكتور أحمد إيهاب جمالْ الدين مندوب مصر الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ،ومنظمة التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف..