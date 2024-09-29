مقتل شخص بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري بسبب نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية العزب التابعة لدائرة مركز الفيوم، بطريق قلهانة - إطسا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مركز شرطة الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووجود جثة.



فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية العزب بدائرة مركز شرطة الفيوم .

وكشفت المعاينة الأولية التي اجراها الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز ان المشاجرة أستخدم بها سلاح ناري خرطوش.

واسفرت المشاجرة عن مقتل شخص يبلغ من العمر 38 سنة متأثراً بجراحه اثر طلقه بالوجه، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.