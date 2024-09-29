ديربي مدريد.. تشكيل هجومي للريال أمام أتلتيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد فى "قمة مدريد"، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال- أنطونيو روديجر- إيدير ميليتاو- فيرلاند ميندي.

وسط الميدان: لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس- فينيسيوس جونيور.



ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق اتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.