السعودية تعلن تقديم دعم مالي شهري لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام الحكومة السعودية بالشعب الفلسطيني الشقيق ويهدف إلى تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للأعراف والقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني.

وأكدت السعودية على الجهود الحثيثة التي بذلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وشددت السعودية على حرصها على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ما يُسهل إمكانية نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يُذكر أن هذا الدعم يُعد استمرارًا لما قدمته السعودية في السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للفلسطينيين.

وتجاوز مبلغ المساعدات السعودية 5.3 مليون دولار.

وتؤكد المملكة بهذا الدعم أنها تُولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية التي تُعد قضيتها المركزية ذات الأولوية لها.

وقد بذلت السعودية منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترأسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لدعم الأشقاء في فلسطين.