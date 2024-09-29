القبض على التربي وزوجته في واقعة "سحر مؤمن زكريا"

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على “تربي وزوجته” واثنين من أقربائه لاتهامهم بفبركة واقعة السحر لمؤمن زكريا بمقابر الإمام الشافعي

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات منذ 2019، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من بين مليوني شخص، وأجبره على اعتزال كرة القدم.

وجاء في منشور متداول، أنه عثر "تربي" يُدعى "ر. أ" على ورقة تحمل طلاسم وكلمة "مرض"، بالإضافة إلى صورة لدمية تمثل مؤمن وزوجته، بينما كان يحفر الأرض لزراعة الأشجار، وتواصل مع اللاعب الذي حضر إليه بنفسه لمعاينة الاكتشاف الغريب.

وادعي “التربي”، أن ما وجده من “سحر” كان في حوش لاعب الأهلي السابق مجدي عبدالغني.

طلاسم مؤمن زكريا.. وعلاقة مجدي عبد الغني

وحول الواقعة قال مجدي عبد الغني فى تصريحات خاصة لـ :البوابة نيوز" : "التريند" بيورط الإعلام، ولم أذهب إلى مقابر البساتين منذ عام 1984.

وأكد أنه لا يعرف خفير المقابر، ولا يعرف لماذا قال هذا الكلام؟!

وتابع عبد الغني: لو كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، مؤكدا أنه ليس له علاقة بمؤمن زكريا "علشان أعمله عمل"، وأتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله.

وتساءل: لماذا لم تتعرض صورة مؤمن زكريا للتلف فى المقبرة؟!