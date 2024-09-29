ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة البريميرليج.. توتنهام يسحق مانشستر يونايتد في عقر داره

مانشستر يونايتد و
مانشستر يونايتد و توتنهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سحق فريق توتنهام هوتسبير، نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.
أحرز ثلاثية توتنهام اللاعب بيرنان جونسون بعد ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب ديان كولوسيفسكي فى الدقيقة الـ 47، وفى الدقيقة الـ 77 سجل دومينيك سولانكي الهدف الثالث.
بهذا الفوز رفع فريق توتنهام رصيد إلى النقطة 10 فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 7 فى المركز الـ 12.

قمة البريميرليج مانشستر يونايتد توتنهام توتنهام يسحق مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي