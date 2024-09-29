روسيا تعلن صد محاولات أوكرانية لاختراق الحدود على محور "كورسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها صدت خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لاختراق الحدود الروسية على محور / كورسك / غربي البلاد.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان اوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن خسائر القوات الأوكرانية نتيجة هذه المحاولات بلغت أكثر من 400 عسكري، وتسع مركبات مدرعة بينها دبابة وثماني مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ تشيكية الصنع، فضلا عن قطعة مدفعية وتسع سيارات.

وأوضحت أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال فترة القتال على محور / كورسك / بلغت نحو 18560 عسكريا و133 دبابة، 64 مركبة قتال مشاة، 97 ناقلة جند مدرعة، 850 مركبة قتالية مدرعة، و550 سيارة، و146 قطعة مدفعية، و32 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.