محلل: رد إسرائيل على الحوثيين كان متوقعًا.. وتل أبيب تريد توسيع الحرب

قال فادي عاكوم، المحلل السياسي، إن إسرائيل تريد توسيع دائرة الحرب لتشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تبعث رسائل استفزازية من خلال ما فعلته بغزة ولبنان واليمن لدفع إيران لتغير موقفها الداعي في عدم إدخالها في الحرب الإقليمية.

وأضاف «عاكوم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رد إسرائيل على الصواريخ التي أطلقها الحوثيون كان متوقعًا، لكن توقيت الرد كان مريبًا، فضلا عن أن الأمر يدعو إلى التريس والدبلوماسية حتى لا تخسر إيران إتفاقياتها الجديدة مع الدول التي كانت تعاديها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.



ولفت إلى أن إيران لا تريد الدخول في الحرب بشكل مباشر أو تعطي الضوء الأخضر الحقيقي لشن هجمات صاروخية مكثفة على الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن كل الأذرع التابعة لإيران سواء كانت في اليمن أو العراق أو لبنان أو سوريا تمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ فلو أعطت إيران الضوء الأخضر بإطلاق الصواريخ ستكون النتائج مدمرة في الداخل الإسرائيلي.