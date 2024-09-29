الدورى الفرنسى.. نانت يتعادل مع سانت أيتيان بمشاركة مصطفى محمد

أنتهى لقاء فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه "البلدوزر" المصرى مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطنى، مع نظيره سانت إيتيان، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المبارة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

احرز رباعية اللقاء، اللاعب جوهان ليبينانت، وسوربا توماس فى الدقيقتى العاشرة والـ 49، لصالح فريق نانت، بينما جاء هدفى سانت إيتيان عن طريق اللاعب إبراهيم سيسوكو فى الدقيقتى الـ 57 والـ 67 من عمر اللقاء.

وشارك مصطفى محمد مع فريقه من الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد نانت 9 نقاط، فى المركز السابع، بينما اصبح رصيد سانت أتيان 4 نقاط فى المركز قبل الأخير.