"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية إطلاق تحالف دولي لتنفيذ "حل الدولتين"

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

ودعا الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، جميع الدول إلى الانضمام إلى تلك المبادرة التاريخية التي تشكل شبكة حماية سياسية لرؤية حل الدولتين بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وتجسد التزاما بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

وجدد طه، دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل بـ149 دولة تعترف بفلسطين، ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بما يعزز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية.