رئيس وزراء لبنان: أعداد النازحين قد تصل إلى مليون شخص

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم أن أعداد النازحين في البلاد قد تصل إلى مليون شخص.

وقال ميقاتي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية "إن النزوح الحالي هو الأكبر في تاريخ لبنان "، موضحا أن هناك أكثر من 700 مركز لإيواء النازحين.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن بلاده لن تقبل بما يجري من "استباحة" للطرقات وتهديد الأمن، مشيرا إلى أن أولوياتنا هي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كما أكد ميقاتي أنه سيتم تسهيل دخول المساعدات إلى لبنان بشرط معرفة الجهة المانحة.

وعلى صعيد متصل، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم جوي بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيان اوردته وكالة الانباء اللبنانية:"إنه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو الحزب اليوم هجومًا جويًا بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم، مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بِدقة.

وفي ذات السياق، نفى حزب الله اللبناني، صحة الادعاءات الاسرائيلية بشأن اغتيال المجاهد أبو علي رضا.

وذكر حزب الله في بيان أوردته وكالة الانباء اللبنانية اليوم "أنه لا صحة للإدعاءات الاسرائيلية حول اغتيال المجاهد الحاج أبو علي رضا وهو بخير وعافية".