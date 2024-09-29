الدولار يرتفع 6 قروش في البنوك

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية بمقدار 6 قروش جديدة بعد حالة من الاستقرار سجلتها العملة الخضراء

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع

بلغ أقل سعر دولارمقاب الجنيه في بنوك 48.31 جنيه للشراء و 48.41 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري الخليجي،التعمير والاسكان"، ثم 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و التنمية الصناعية.

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.34 جنيه للشراء و 48.44 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول والتجاري، والمصرف المتحد والعربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك الاسكندرية وسايب و الأهلي الكويتي، ثم 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع ثم 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس، الاستثمار العربي".