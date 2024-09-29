"الغواص.. أبو حامد الغزالي" أحدث إصدارات نهضة مصر للنشر

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن اطلاق أحدث إصداراتها للروائية د. ريم بسيوني بعنوان "الغواص.. أبو حامد الغزالي".

تقدم لنا ريم في روايتها الجديدة سردًا ورؤية لحياة الإمام أبو حامد الغزالي؛ أحد أعلام عصره وأحد علماء وفلاسفة المسلمين في القرن الخامس الهجري. وتتناول الرواية مسيرته منذ ولادته في طوس في بلاد فارس، وصولاً إلى توليه إمامة بغداد، وما واجهه من تساؤلات وتحديات طورت من فكره.

تُعد ريم بسيوني من أبرز الروائيات العربيات في الوقت الراهن الى جانب عملها كأستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. منذ عام 2005، وقد صدر لها عدد من الروايات من بينها روايات واقعية مثل "دكتورة هناء" و"ورائحة البحر" و"بائع الفستق" و"الحب على الطريقة العربية"، كذلك رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" في عام 2018، والتي نالت عنها جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة.

تتابعت إصداراتها التاريخية بعد ذلك، لتحصد بعد ذلك على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها في عام 2022. كما حازت مؤخرا روايتها "الحلواني: ثلاثية الفاطمين" على جائزة الشيخ زايد في الآداب في عام 2024.

كما صدر لها العديد من الكتب البحثية سواء في مجال تخصصها أو في التصوف، مثل كتابها البحث عن السعادة الذي يبحث في تاريخ حياة الأقطاب الصوفية.

وتُعد روايتها الاحدث الغواص ...أبو حامد الغزالي، محطة جديدة تبحث من خلالها في حياة تلك الشخصية التي تزامنت والعديد من الاحداث التاريخية المؤثرة، وبخاصة ان العالم العربي كان يخضع لعدة قوى؛ الدولة العباسية في بغداد، والدولة الفاطمية في القاهرة، والدولة السلجوقية في بلاد فارس؛ إلى جانب سيطرة جماعة الحشاشين.