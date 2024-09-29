مرموش يسجل رقما قياسيا فى تاريخ إنتراخت فرانكفورت

حصد الفرعون المصرى عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألمانى، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد ان قاد فريقة للفوز على هولشتاين كيل، بأربعة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الألمانى.

وساهم عمر مرموش فى فوز فريقه إنتراخت فرانكفورت بتسجيله هدفين فى الدقيقتين 25 و 65، فيما جاء الثالث والرابع عن طريق اللاعبين إيجور ماتانوفيتش ولوكاس سيلفا فى الدقيقتين الـ 47 و74 من عمر اللقاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، وصل مرموش بهدفى اليوم إلى ستة أهداف خلال أول 5 مباريات من الموسم الحالي في الدوري الألماني، ليتصدر قائمة هدافي البوندسليجا، متفوقًا على النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ.

وأضافت، أن مرموش هو أول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف في أول 5 مباريات بالبوندسليجا.

كما حصل مرموش على تقييم 10\10، من شبكة "سوفا سكور"، وهو تقييم لا يحصل عليه أي لاعب سوى في حالات قليلة جدًا.

