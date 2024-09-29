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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بطيبة الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، محطة تنقية مياه الشرب، بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمحطة.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، بالمكونات المختلفة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة، للاطمئنان على جودة مياه الشرب المنتجة، والالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، للحفاظ على حالة المحطة، كما اطلعا على نتائج التحليل الدورى لعينات المياه المنتجة، بمعمل المحطة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف توافر قطع الغيار اللازمة للمحطة، والمواد الكيميائية اللازمة للتحليل الدورى لعينات المياه المنتجة بمعمل المحطة، وتم تقديم الشكر للعاملين والفنيين القائمين على أعمال التشغيل والصيانة، وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بأعلى جودة، للحفاظ على حالة المحطة، وضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

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محطة تنقية المياه بمدينة طيبة الجديدة - مياه الشرب والصرف الصحي مدينة طيبة الجديدة الأقصر