وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بطيبة الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، محطة تنقية مياه الشرب، بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمحطة.



وتجول وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، بالمكونات المختلفة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة، للاطمئنان على جودة مياه الشرب المنتجة، والالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، للحفاظ على حالة المحطة، كما اطلعا على نتائج التحليل الدورى لعينات المياه المنتجة، بمعمل المحطة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف توافر قطع الغيار اللازمة للمحطة، والمواد الكيميائية اللازمة للتحليل الدورى لعينات المياه المنتجة بمعمل المحطة، وتم تقديم الشكر للعاملين والفنيين القائمين على أعمال التشغيل والصيانة، وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بأعلى جودة، للحفاظ على حالة المحطة، وضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

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