"بالورقة والقلم".. متحف الآثار ومنحوتات ضخمة وشواطئ أبرز معالم مدينة الغردقة السياحية

تعتبر مدينة الغردقة من أبرز الوجهات السياحية في مصر والعالم العربي، فهي تجمع بين جمال الطبيعة الساحرة وشواطئها الخلابة وبين الحضارة والتاريخ العريق. في هذا التقرير الصحفي، سنستعرض بالتفصيل أبرز معالم هذه المدينة الساحرة.



أولًا: الشواطئ الخلابة

تتميز شواطئ مدينة الغردقة، برمالها الناعمة ومياهها الصافية، وهو مثالي للاسترخاء والسباحة، ومنها علي سبيل الميثال:

شاطئ مكادي، والتي يشتهر بمنتجعاته الفاخرة وأنشطته المائية المتنوعة.

شاطئ سهل حشيش: يعتبر من أحدث الوجهات السياحية في الغردقة، ويتميز بخصوصيته وهدوئه.

جزيرة الجفتون: تعد من أجمل الجزر في البحر الأحمر، وتشتهر بشعابها المرجانية وأسماكها الملونة.

ثانيًا: الأنشطة الترفيهية

الغوص والسنوركلينج: تتمتع الغردقة بحياة بحرية غنية، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الغوص والسنوركلينج.

رحلات السفاري: يمكن الاستمتاع برحلات السفاري في الصحراء، واكتشاف الحياة البرية في المنطقة.

الرياضات المائية: تقدم الغردقة العديد من الرياضات المائية مثل التزلج على الماء وركوب الأمواج.

الأسواق الشعبية: يمكن شراء الهدايا والتذكارات من الأسواق الشعبية التي تعرض المنتجات الحرفية المحلية.



ثالثاً: المعالم السياحية الأخرى



الأكواريوم: يضم مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية، وهو مكان ممتع للعائلات والأطفال.

سي وورلد: يقدم عروضاً مبهرة للدلافين والحيتان.

المرينا: هي مكان رائع للاسترخاء وتناول الطعام، حيث توجد العديد من المطاعم والكافيهات الفاخرة.

ومن اهم واروع معالم الغردقة الحديثة "متحف الغردقة الأثري":

هذا المتحف يمثل نافذة على تاريخ المنطقة الغني والحافل بالأحداث، ويضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تحكي قصة تطور الحضارات على هذه الأرض.

وعلى الرغم من أن الغردقة تشتهر بشواطئها الخلابة وحياتها البحرية النابضة بالحياة، إلا أنها تمتلك أيضًا تاريخًا عريقًا يعود إلى آلاف السنين. يعرض متحف الغردقة الأثري مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس هذا التاريخ، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الإسلامي، ويضم الماحف اكثر من 2000 قطعة اثرية.

متحف الرمل في الغردقة

يعد متحف الرمل في الغردقة من أبرز المعالم السياحية التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. هذا المتحف الفريد من نوعه يقدم تجربة فنية فريدة من خلال تحويل الرمل إلى أعمال فنية ثلاثية الأبعاد مذهلة.

تعتمد فكرة المتحف على استغلال مادة الرمل المتوفرة بكثرة في المنطقة وتحويلها إلى منحوتات ضخمة معقدة تصور مشاهد مختلفة من الحياة والحضارات. يقوم فنانون ماهرون بنحت هذه المنحوتات بدقة متناهية، مما يخلق لوحات فنية ثلاثية الأبعاد تتغير باستمرار مع مرور الوقت وتأثير العوامل الطبيعية.

ومن أبرز ما يعرض في متحف الرمل بالغردقة. منحوتات ضخمة: حيث يحتوي المتحف علي اكثر من 40 تمثالا ويضم تماثيل ضخمه علي رأسها ، تمثال لنابليون بونابرت والملكة إيزيس وكليوباترا، والإسكندر الأكبر، والسلطان محمد الفاتح، ومنطقة للتماثيل الكرتونية معشوقة الأطفال فى العصر الحديث باتمان وسبايدرمان.

كما يحتوي المتحف الرمل بالغردقة علي، تماثيل شخصيات تاريخية يمكن للزوار مشاهدة تماثيل لشخصيات تاريخية مشهورة، مثل الفراعنة والملوك، من نحت الرمل.

و يقدم المتحف أيضًا مشاهد من الحياة اليومية، مثل الأسواق الشعبية والألعاب التقليدية، مما يعطي الزوار فكرة عن الحياة في المجتمع المصري.

يعتبر متحف الرمل، وجهة سياحية فريدة من نوعها في مصر والمنطقة العربية، حيث يجمع بين الفن والطبيعة بطريقة مبتكرة.

كما يساهم المتحف في تعزيز الإبداع والابتكار لدى الفنانين والنحاتين، ويحفزهم على استكشاف إمكانيات جديدة للرمل كمادة فنية.

ويقدم المتحف فرصة للتعريف بالتراث المصري والحضارات القديمة بطريقة ممتعة ومبتكرة، فيما يوفر متحف الرمل تجربة فريدة للزوار من جميع الأعمار، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية الرائعة والتقاط الصور التذكارية بجوار المنحوتات. كما يمكن للزوار المشاركة في ورش عمل لتعلم فن نحت الرمل.

يقع متحف الرمل في منطقة مفتوحة، مما يتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والهواء النقي.

يعد متحف الرمل في الغردقة تحفة فنية فريدة من نوعها تستحق الزيارة. فهو يقدم تجربة ممتعة ومثيرة للاهتمام للزوار من جميع الأعمار، ويعد إضافة مميزة للمشهد السياحي في الغردقة.

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