نائب محافظ البحيرة يتفقد تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمرور بالدلنجات.. صور

أجري الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية اليوم الأحد، بمركز الدلنجات، لمتابعة تنفيذ عدة مشروعات حيوية في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية، وذلك بحضور المهندس هشام أحمد رئيس الجهاز التيفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحى بالبحيرة واللواء وائل زغلول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات.

وشملت الجولة تفقد ثلاث محطات صرف صحي تحت الإنشاء وهى، محطة صرف صحي زاوية أبو شوشة والتي تتكون من 2 محطة رفع + شبكات انحدار وخطوط الطرد، بنسبة تنفيذ بلغت 60% وبتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة وبدء التشغيل التجريبي لها في سبتمبر 2025، محطة صرف صحي زهور الأمراء وتتضمن محطة رفع +شبكات انحدار وخطوط الطرد، بنسبة تنفيذ 90% وبتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال نهاية العام الجاري 2024، محطة صرف صحي كفر لحيمر وتتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط الطرد، بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه ويُتوقع نهو الأعمال في يونيو 2025.

كما تضمنت الجولة أيضا تفقد وحدة المرور الجديدة بمركز الدلنجات، والتي تضم 3 مبان بمساحة 1600 م٢ (مبنى الشهر العقاري والمكون من دور أرضى و 2 دور علوي - مبنى إداري مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية - مبنى المجندين مكون من دور أرضى وعدد 2 دور علوي).

وأكد الدكتور حازم الديب على أهمية المشروع فى تسهيل تقديم الخدمات المرورية للمواطنين وتخفيف الاعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات استخراج رخص القيادة وتسيير السيارات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية لكافه المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، مع الالتزام بتنفيذ مشروعات بنية تحتية وتنموية عالية الجودة وفق جداول زمنية محددة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات.