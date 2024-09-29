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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"مرموش" يتفوق على هاري كين ويعتلي قمة هدافي الدوري الألماني

مرموش
مرموش
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تصدر الفرعون المصرى عمر مرموش قائمة هدافى الدورى الألمانى، بعد أن قاد إنتراخت فرانكفورت للفوز على نظيره هولشتاين كيل، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للبوندسليجا.
وساهم عمر مرموش فى فوز فريقه إنتراخت فرانكفورت بتسجيله هدفين فى الدقيقتين 25 و 65، فيما جاء الثالث والرابع عن طريق اللاعبين إيجور ماتانوفيتش ولوكاس سيلفا فى الدقيقتين الـ 47 و74 من عمر اللقاء.
وأعتلى مرموش قمة ترتيب هدافى الدورى الألمانى، فى القائمة التى جاءت كالتالى: 
1- عمر مرموش، 6 أهدف.
2- هاري كين، 5 اهداف.
3- إرميدين ديميروفيتش، 4 أهداف.
4- دينيز أونداف، 4 أهداف.
5- شوتو ماشينو، 4 أهداف.
6- فلوريان فيرتز، 4 أهداف.
7- اندريج كراماريتش، 4 أهداف.

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