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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ وفاة طبيب وأسرته بحادث مأساوي بالصحراوي

الطيب المتوفي وزوجته
الطيب المتوفي وزوجته
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كشف الدكتور إكرامي حسين الشربتلي، صديق محمد يحيى صبحي السقا، الطبيب بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة، الذي توفي بحادث تصادم  بالطريق الصحراوي،  تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته في الحادث المؤلم الذي أسفر عن وفاة زوجته وابنتهما أيضًا.

وأكد أن الطبيب الراحل كان ملتزمًا بدراسته في مرحلة الدكتوراه وكان يجمع بين السفر لتحصيل العلم والعمل في عيادته بانتظام، مظهرًا التزامه بواجباته المهنية والعلمية داخل المستشفى.

تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ وفاة طبيب وزوجته وابنتهما

وشهدت محافظة الإسكندرية، حادثا مروعا هز الطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، توفي طبيب وزوجته وابنتهما في حادث انقلاب سيارتهم، مما تسبب في صدمة كبيرة للمجتمع، تم نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجات حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام.

وتلقت شرطة النجدة، بلاغاً عن الحادث المأساوي الذي وقع بالكيلو 60 أمام مدخل قرية البنجر، حيث هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية للموقع لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

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