قمة البريميرليج.. توتنهام يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام هوتسبير على مضيفة مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

سجل هدف الشوط الأول اللاعب بيرنان جونسون لصالح فريق توتنهام بهد ثلاثة دقائق فقط من بداية اللقاء.

تبادل افريقان السيرطة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ونجح فريق توتنهام بترجمة سيطرته على الكرة بتسجيله هدف اللقاء حتى الآن.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بنفس رصيد الشياطين الحمر.

