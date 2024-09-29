رئيس جامعة المنوفية يؤكد حرص الجامعة على توفير جميع سبل الدعم للطلاب

تفقد اليوم، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، سير العملية التعليمية بكلية الزراعة والتقي بطلاب الكلية موجها لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الخولي عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام .

واطمأن الدكتور أحمد القاصد علي تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزام الطلاب بحضور المحاضرات والتواجد بقاعات التدربس فى أول أيام العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

كما رحب " القاصد " بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتفوق ،مؤكدا علي أهمية كلية الزراعة للمجتمع ودورها الرائد في النهوض بالإقتصاد الوطني وتوفير الغذاء الأمن للمواطنين.

كما حث رئيس الجامعة الطلاب علي المشاركة والإستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم

وخلال جولته بالكلية قام الدكتور أحمد القاصد بغرس أشجار التين والرمان سريع الاثمار بحديقه الكلية ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، مؤكدا علي حرص الجامعة على المشاركه في المبادرة الرئاسية التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لزيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحي من أجل بيئة نظيفة بالإضافة إلى مضاعفةَ نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تأتي فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من ضمنِها “العمل المناخي” لمواجهة الأخطار المرتبطة بتغير المناخ.