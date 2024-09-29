الاجتماع الأول للأخصائيين الاجتماعيين بشمال سيناء

شهد اليوم محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الاجتماع الأول للأخصائيين الاجتماعيين، الذي نظمته إدارة رعاية الطلاب، للعام الدراسي الجديد، لمناقشة آليات تنفيذ أنشطه التربية الاجتماعية، وسبل التغلب على المعوقات، بحضور الأستاذ محب أبو العزم، مدير رعاية الطلاب، والأستاذة عزة فاروق، موجه عام التربية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع أوصى الحضور بمزيد من الاهتمام بطلابنا، وضرورة متابعة المشكلات التي تواجه الطلاب والعمل على سرعة حلها، وتشجيع الطلاب على الاشتراك في المسابقات والمبادرات وكل ما يخص الأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية، متمنيا لهم التوفيق في العام الدراسي الجديد.

كما تفقد الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والدينية، اليوم معاهد إدارة الشيخ زويد التعليمية، حيث تابع فضيلته معهد قبر عمير الابتدائي، ومعهد الشلاق الابتدائي، والإعدادي، ومجمع معاهد الشيخ زويد القديم، وبرفقته الشيخ مصطفى شلبي، مدير التعليم الثانوي، واطمأن فضيلته على انتظام اليوم الدراسي، وشرح المناهج، وتحضير المعلمين للدروس، مؤكدا حسن سير وانتظام الدراسة وفق الضوابط المقررة.