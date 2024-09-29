كيف تابع محافظ جنوب سيناء سير وانتظام العام الدراسي بمدارس المحافظة اليوم؟

تفقد الدكتورخالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة أبورديس الثانوية المشتركة، لمتابعة سيروانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة حجرة التكنولوجيا بالمدرسة، ووجه إدارة المدرسة باستثمار إمكانيات المركز لدعم العملية التعليمية للطلاب.

كما تفقد المكتبة، وطالب بتخصيص يوم لتكريم الطلاب الأكثر زيارة واستعارة للكتب، بهدف تشجيع الطلاب على القراءة

وهنأ المحافظ الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية الفهم والمشاركة والحوار بينهم. كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تحصيل الدروس والتسلح بالعلم لبناء الإنسان ورفعة الوطن.

وتابع المحافظ سير العملية التعليمية بالفصول وحرص علي التفاعل مع الطلاب واستمع الي آرائهم ومقترحاتهم ومدى الاستفادة وحثهم علي الجد والاجتهاد والتفاعل والمشاركة الايجابية مع المعلمين.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة وأعمال الصيانة بشكل دوري، حرصا على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدا حرصه على تقديم الدعم والرعاية للعملية التعليمية، وخاصة الطلاب، لتحصيل المواد الدراسية وممارسة الأنشطة المختلفة، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

كما تفقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بحضور السكرتيرالعام المساعد، و وكيل مديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ الاحتفالية الفنية الغنائية التي نظمتها المدرسة، وقدم كورال المدرسة من الطلاب خلالها باقة من الأغاني الوطنية، منها " أغلى الأوطان، يا حبيبتي يا مصر، كل بلاد الدنيا، أغلى الأوطان".

وأشاد المحافظ بأداء الطلاب في الاستعراضات الفنية والغنائية، موجها بضرورة استغلال طاقتهم وقدراتهم في كل ما يفيدهم.

وأكد أن هؤلاء الفئة من للطلاب لابد أن تحظى بإهتمام الجميع لتحقيق نواتج التعلم التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم، ودمجهم في للمجتمع ليكونوا نافعين لأنفسهم وللمجتمع، مع تلبية كافة احتياجاتهم داخل المدرسة.

كما وجه المحافظ، بتوزيع 100 حقيبة مدرسية وعدد100 حذاء رياضى على طلاب المدرسة، مشيرا إلى أنه سيجري تكثيف البرامج التدريبية، والندوات التثقيفية والتوعوية لهم، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".