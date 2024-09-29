ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

"البوابة نيوز" في لقاء خاص مع وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

خاص من نيويورك البوابة
خاص من نيويورك البوابة نيوز تحاور وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

البوابة نيوز في لقاء خاص مع وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

 

أجرت البوابة نيوز  لقاءً خاصًا مع الوزير في ختام نشاط الوفد المصري برئاسة السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

أكد عبد العاطي خلال اللقاء أن الوفد المصري شارك بفاعلية في مناقشات الجمعية العامة، مشيرًا إلى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية العديد من الدول.

 أعرب الوزير عن قلق مصر العميق إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، خاصةً في لبنان وقطاع غزة.

 وأكد على التزام مصر بمواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار، والتنسيق مع الدول الكبرى لمنع التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي.

لمشاهدة الحوار كاملا:

الوفد المصري السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة