البوابة نيوز في لقاء خاص مع وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

أجرت البوابة نيوز لقاءً خاصًا مع الوزير في ختام نشاط الوفد المصري برئاسة السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد عبد العاطي خلال اللقاء أن الوفد المصري شارك بفاعلية في مناقشات الجمعية العامة، مشيرًا إلى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية العديد من الدول.

أعرب الوزير عن قلق مصر العميق إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، خاصةً في لبنان وقطاع غزة.

وأكد على التزام مصر بمواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار، والتنسيق مع الدول الكبرى لمنع التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي.

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