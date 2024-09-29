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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بثنائية مرموش.. آينتراخت يسحق هولشتاين كيل وينفرد بالوصافة

مرموش
مرموش
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سحق فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوف الفرعون المصرى عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطنى، مضيفه هولشتاين كيل، بأربعة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "هولشتاين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
وساهم عمر مرموش فى فوز فريقه إنتراخت فرانكفورت بتسجيله هدفين فى الدقيقتى 25 و 65، فيما جاء الثالث والرابع عن طريق اللاعبين إيجور ماتانوفيتش ولوكاس سيلفا فى الدقيقتى الـ 47 و74، بينما جاء هدفى شوتو ماشينو فى الدقيقتى الـ 30 من ضربة جزاء، و الدقيقه 50 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق إنتراخت فرانكفورت رصيده إلى النقطة 12 فى وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد هولشتاين كيل عند نقطة وحيده فى قاع الدورى.

 

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