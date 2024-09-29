جامعة الإسكندرية تكشف مفاجأة في وفاة الطالبة سهيلة نصر

نعت كلية الطب جامعة الإسكندرية، الطالبة سهيلة نصر حسن، المقيدة بالفرقة الخامسة بالكلية، التي وافتها المنية منذ عدة أيام جراء حادث بمنطقة محرم بك.

وأوضحت جامعة الإسكندرية في بيان لها اليوم الأحد، أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة الطالبة بالمدينة الجامعية الخاصة بجامعة الإسكندرية، فإن إدارة المدن الجامعية أعلنت أن الطالبة غير مقيمة بالمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية وغير مقيدة بها، وتقوم جهات التحقيق وعلي رأسها النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وتؤكد إدارة كلية الطب أنها تتابع بلاغات وتحقيقات الحادث، التي أوضحت أن الطالبة كانت تقيم بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، حيث تعرضت لهذا الحادث المؤسف.

وتجري حالياً تحقيقات موسعة حول وفاة الطالبة سهيلة نصر حسن السوساني، حيث عثر على جثتها غارقة في الدماء وانتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية لمباشرة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بنقل الجثة الطالبة إلي المشرحة وتبين وفق التحقيقات الأولية أن الطالبة تبلغ من العمر 23 عامًا وتدرس بالفرقة الخامس بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وحاليًا تقوم جهات الأمن بتفريغ كافة كاميرات المراقبة محل الواقعة التي راحت ضحيتها الطالبة.