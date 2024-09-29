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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية لكرة اليد.. الزمالك يخسر من فيزبريم المجري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تلقى فريق يد الزمالك خسارة من فيزبريم المجري بنتيجة 34 -27 في المباراة التي جمعتهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للاندية المقامة في مصر في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وفشل فريق يد الزمالك في التأهل إلى نصف النهائي بعدما فقد فرصة دخول المربع كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعة.

وكان فريق يد الزمالك حقق الفوز الأول له في بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب توباتي البرازيلي بنتيجة 30 - 25 في الجولة الأولى بينما استطاع فيزبريم المجري تحقيق الفوز في أولى مباراياته على توباتي البرازيلي بنتيجة 43 - 17 في بطولة العالم لأندية كرة اليد 2024 ضمن المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة فوز نجم منتخب اليد يحيي الدرع لاعب فيزبريم حصد جائزة رجل المباراة بعد التألق .

فريق يد الزمالك فيزبريم المجري كأس العالم للأندية توباتي البرازيلي