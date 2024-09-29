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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفيرة الأمريكية تكرم أوائل شهادة الثانوية العامة في مصر

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احتفلت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى غارغ اليوم بأوائل الثانوية العامة في مصر، بناءً على نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2024. سمح هذا الحدث لهؤلاء الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم بلقاء قادة الأعمال الأمريكيين ورؤساء الجامعات ومسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة لاستكشاف فرص العمل والتبادل التعليمي في المستقبل.
خلال حفل الاستقبال، قالت السفيرة مصطفى غارغ: "فخورة بإنجازاتكم وواثقة من إمكاناتكم غير المحدودة. أنتم مستقبل مصر. دعونا نستمر في التعلم من بعضنا البعض، دعونا نجد حلولاً جديدة ونبتكر معًا. ودعونا نواصل الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر في المستقبل، لأن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر تعني النجاح المشترك لنا جميعًا
شهد الحدث ختام معسكر القيادة الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة يومين لسفارة الولايات المتحدة للطلاب الأوائل في الثانوية العامة. وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية حول القيادة والعمل الجماعي واحترام وجهات النظر المختلفة وأساليب الاتصال ورواية القصص.

ودعت الطلاب إلى السفارة الأمريكية للتعرف على فرص التبادل التعليمي وبرامج اللغة الإنجليزية والموارد المجانية للغة الإنجليزية من المركز الأمريكي في القاهرة.

 ويبرز معسكر القيادة والاحتفال في مقر إقامة السفيرة مصطفى غارغ الروابط القوية بين الشعبين في الولايات المتحدة ومصر والتي تم بناؤها من خلال عقود من التبادل الثقافي والأكاديمي منذ عام 1946، شارك ما يقرب من 27000 خريج مصري وأمريكي في تجارب التبادل القيمة هذه. تمثل الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر التبادل التعليمي والمهني الذي يساهم في مستقبل أكثر نجاحًا لشعبي البلدين.

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السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى غارغ بأوائل الثانوية العامة في مصر