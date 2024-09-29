جهاد الحرازين: شعبية نتنياهو فاقت جانتس في الفترة الأخيرة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن المجتمع الإسرائيلي يذهب لدعم اليمين المتطرف في حال انقضاء انتخابات يوم الجمعة المقبلة وأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو فاقت شعبيته خلال الفترة الأخيرة منافسه بيني جانتس عضو الكنيست الإسرائيلي الذي كان متقدما على مدار الـ10 أشهر السابقة في كل استطلاعات الرأي.

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى شكر، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الإسرائيلي يقف خلف نتنياهو في حربه على الجبهة الشمالية على لبنان ويدلل على أن كل ما تسعى إليه إسرائيل هو كيفية مواصلة استعادة الأسرى المتواجدين لدى المقاومة.

وتابع: «نتنياهو يستخدم خلط الأوراق في المنطقة من خلال فتح أكثر من جبهة حتى لا يتم الضغط عليه بشكل مباشر بما يتعلق بجبهة معينة وهذا ما فعله نتنياهو»، مشيرًا إلى ان نتنياهو صور للشعب الإسرائيلي ان هناك خطرًا خارجيًا يداهم دولة الاحتلال، وهذا الأمر بحاجة إلى تكاتف الجميع وبحاجة إلى عملية عسكرية لمواجهة هذا الخطر الذي يواجه دولة الاحتلال.