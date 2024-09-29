الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: مصر تبذل دورًا كبيرًا لاستعادة أمن واستقرار المنطقة

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن قرار الرئيس السيسي المُتمثل في إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة إلى لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر عليها يؤكد تضامن مصر التام قيادة وشعبًا مع الشعب اللبناني الشقيق وما يمر به، ودعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.

وأضاف “البخشوان”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن القيادة السياسية المصرية تبذل دورًا كبيرًا وجهودًا مضنية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفض العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان وغزة، ورفض مصر كذلك المساس بأمن لبنان أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، موضحًا أن التصعيد الحالي من جانب الحكومة الإسرائيلية يُهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، ويضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، أن المنطقة تمر بحالة خطيرة من عدم الاستقرار، ومن الضروري الانصياع لرؤى القيادة المصرية في ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا الشقيقة الكبرى للدول العربية والداعمة لكافة الشعوب في المنطقة.

وأشار إلى أن موقف الرئيس السيسي الحازم والداعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي يعكس وعي مصر الكامل بخطورة الموقف الحالي، ليس فقط على لبنان، بل على المنطقة ككل، موضحًا أن توجيه الرئيس بإرسال مساعدات طبية وإغاثية فورية للبنان يُعبر عن التزام مصر الإنساني والدائم تجاه الشعب اللبناني، وهو ما يؤكد أن مصر لا تتوانى عن تقديم العون والمساندة للأشقاء العرب في الأوقات الصعبة.

وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي الخروج عن صمته واتخاذ موقف إنساني وأخلاقي للضغط على آلة القتل الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال في القطاع والضفة وجنوب لبنان، داعيًا الدول العربية وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ مواقف حاسمة إزاء ذلك التصعيد والضغط على القوى الدولية لإنهاء هذه الحرب.