3 شهداء في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، بالقرب من متنزه البلدية، وسط مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41،586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96،251، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.