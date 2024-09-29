استجابة للرئيس.. الحوار الوطني يجتمع غدًا لوضع أجندة اجتماعاته لمناقشة الأمن القومي

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس السيسي جدَّد مطالبته للحوار الوطني بايلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار الوطني خلال الفترة الحالية والقادمة.

وأوضح رشوان، أن مجلس الأمناء استجاب لدعوة الرئيس السيسي، مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار سيناقش ويحدد في اجتماعه المقرر غدا الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وتابع رشوان أن مجلس الأمناء سيقوم برفع توصيات الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه.