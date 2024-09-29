رئيس جامعة دمنهور يتابع انتظام العام الدراسي ويلتقي بالطلاب

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٩ سبتمبر، طلاب الجامعة الجُدد والقدامى، في أول أيام العام الدراسي الجديد، مقدماً لهم التهنئة ببدء العام الجامعي، متمنيا لهم عاما أكاديميا ناجحا ومميزا بإبداعاتهم وعطائهم.

وتفقد رئيس جامعة دمنهور المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، كما اطمأن سيادته على حسن انتظام المحاضرات مؤكدا على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، موجها عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد الميداني كل في دائرة مسئولياته، مشددا على الالتزام بانتظام الدرسة منذ يومها الأول وفق الجداول المعلنة، كما وجه عمداء ووكلاء الكليات بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على أي مشكلات قد تواجههم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أية صعوبات أمام الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة.

رئيس جامعة دمنهور يلتقي عددا من أبنائه الطلاب ويتبادل معهم الحديث

خلال جولته التقى الدكتور إلهامي ترابيس، بمجموعة من الطلاب وهنأهم بالعام الجامعي الجديد، كما دعاهم للتحلي بالأخلاق الحميدة التي تتناسب مع مستواهم العلمي والمعرفي كطلاب جامعيين، وأن يكون هدفهم الأسمى هو التميز والتفوق وأن يكونوا قدوة حسنة للأجيال القادمة، مؤكدا حرص الجامعة على تبني الأفكار التي تصقل شخصية ومواهب الطلاب وتعبر عن طموحاتهم، لافتا، إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية والمبادرات الرئاسية كمبادرة بداية وحياة كريمة وغيرها من المبادرات الرئاسية، كما استمع إلى ملاحظاتهم وناقش معهم عدد من المقترحات والأفكار.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة دمنهور تعمل على على تسخير كافة إمكاناتها المتاحة لخدمة طلابها، لإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأثنى الدكتور إلهامي ترابيس، على جهود أسرة "طلاب من أجل مصر" خلال فترة الاستعدادات للعام الجامعي، وذلك من خلال استقبالهم للطلاب الجدد لتقديم أوراقهم وسط حزمة من الإجراءات و التدابير التي ساهمت في توفير جو مناسب للطلاب، مشيدا بحسن استقبالهم اليوم لزملائهم الطلاب الجدد والقدامى، مشيرا إلى أن وجود الأسرة داخل الجامعة وأنشطتها المتنوعة أضفى روح البهجة والنشاط على الحياة الجامعية، حيث يحرص الأعضاء على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والمجتمعية.

من جانبهم قام طلاب أسرة من أجل مصر باستقبال زملائهم من الطلاب الجدد والقدامى مقدمين لهم الحلوى والهدايا التذكارية.

جدير بالذكر، أن جامعة دمنهور، قد انهت كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية للعام الجامعي الجديد، والتي شملت انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام بتأمين وحماية الحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.