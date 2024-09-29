عالم أزهري يكشف مفاجأة حول تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

كشف الشيخ أحمد ترك، أحمد علماء الأزهر الشريف، حقيقة تعرض اللاعب مؤمن زكريا للسحر أو الحسد، بعد الأنباء التي تم تداولها على المنصات الإلكترونية أمس، قائلا: السحر والحسد متواجدان في القرآن، ولكن لا يمكن الدجل والخرافة بهما.

وتابع الشيخ أحمد ترك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: السحر يستطيع الساحر أن يؤثر به في المسحور، ولا يستطيع أن يؤدي السحر للموت أو المرض، وإنما يؤثر على الشخص بجعله مضغوطا عصبيا فقط.

ولفت الشيخ أحمد ترك إلى أن رواية سحر النبي مختلف عليه، ولكن كان يهيئ له بعض الأشياء ولم يفعلها، وتفسير هذه الظاهرة لا يعلمها إلا الله تعالى.

وحول الفرق بين العمل والسحر اختتم قائلا: غالبا معناهما واحد، ولا يمكن لأحد التفريق بين السحر والحسد، وقراءة القرآن يمكن أن تزيل السحر والحسد بقراءة أية الكرسي ليلا ونهارا.

