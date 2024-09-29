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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقطت من الطابق الثامن .. تحقيقات موسعة في وفاة طالبة طب الإسكندرية

الطالبة سهيلة نصر
الطالبة سهيلة نصر حسن السوساني
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تجري مباحث الإسكندرية، تحقيقات موسعة في وفاة الطالبة سهيلة نصر حسن السوساني، إثر سقوطها من الطابق، حيث عثر على جثتها غارقة في الدماء وانتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية لمباشرة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بنقل الجثة الطالبة إلي المشرحة وتبين وفق التحقيقات الأولية أن الطالبة تبلغ من العمر 23 عامًا وتدرس بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وحاليًا تقوم جهات الأمن بتفريغ كافة كاميرات المراقبة محل الواقعة التي راحت ضحيتها الطالبة.

تحقيقات موسعة في وفاة سهيلة

وأفاد شهود عيان أن الطالبة كان بصحبة زميلاتها ويشتبه في أن تكون إحداهن من قامت بإلقائها من الطابق الثامن بسبب وجود خلافات بينهن.

كما نعت الطالبات صديقات الراحلة خبر وفاتها على منصات التواصل الإجتماعي مطالبات بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية.

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