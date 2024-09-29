التفاصيل الكاملة لوفاة طبيب وزوجته وطفليه في حادث مأساوي

شهد الكيلو ٦٠ بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي تحديدًا أمام قرية البنجر، حادث مأساوي أليم أسفر عن وفاة أسرة مكونة من 4 أفراد، هم طبيب وزوجته الطبيبة وطفلاهما، في حادث بشع؛ إثر انقلاب سيارتهم الملاكي، وأثار الحادث حزنًا شديدًا في أوساط المجتمع المحلي نظرًا لما كانت تمثله الأسرة من أخلاق نبيلة وأعمال خيرية.

الحزن يخيم على أهالي حوش عيسى

وبشكل خاص عم الحزن والبكاء، على أهالي مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، مسقط رأس الضحايا؛ عقب نبأ وفاة الدكتور محمد يحيى صبحي السقا، أخصائي طب الأطفال بمستشفى حوش عيسى المركزي، ونجلته الطفلة جويرية، ثم لحقت بهما الزوجة الدكتورة أسماء إبراهيم عبد الفتاح، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى حوش عيسى المركزي، ولحق بها الضحية الرابعة وهو طفلهم ويدعى ياسر، بعدما تدهورت حالته الصحية.

كانوا بيساعدوا الفقراء وزوجته حافظه للقرآن الكريم

وذكر أهالي قرية الطبيب وجيرانه، أن الطبيب الراحل كان من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وكان معروفًا بين سكان المنطقة بأخلاقه العالية وتفانيه في خدمة الفقراء، كما كانت زوجته طبيبة علاج طبيعي وحافظة لكتاب الله، وكانت تشاركه في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين.

بلاغ الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو ٦٠ أمام قرية البنجر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة ملاكي وانقلابها.

ونقلت سيارة الإسعاف كلا من الزوج ويُدعى "محمد.ي.ا"، استشاري طب الأطفال في أحد مستشفى حوش عيسى، من محافظة البحيرة، وزوجته "أسماء. إ. ا"، طبيبة، وابنته "جويرية"، وابنه “ياسر”، وعقب الوصول للمستشفى تبين وفاة الطبيب وابنته، ولحقت بهما الزوجة والإبن بعد ساعات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن جثامين الضحايا.

مديرية الصحة بالبحيرة تنعي الطبيب وأسرته

قدمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نيابة عن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة البحيرة، خالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور محمد يحيى السقا، أخصائي الأطفال بمستشفى حوش عيسى المركزي، وزوجته الدكتورة أسماء إبراهيم عبد الفتاح، أخصائي العلاج الطبيعي بالمستشفى، وطفلاهما إثر حادث أليم.

نعي الإدارة الصحية بحوش عيسى

كما تقدمت الدكتورة ميرفت حسين شهاب الدين، مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى، نيابة عن جميع العاملين بالإدارة الصحية بحوش عيسى، بخالص التعازي والمواساة للدكتورة أمنية صبحى السقا، والدكتورة مروة صبحي السقا، لوفاة شقيقهما الدكتور محمد يحيى صبحي السقا، أخصائي طب الأطفال بمستشفى حوش عيسى، وزوجته الدكتورة أسماء إبراهيم عبد الفتاح، وطفلاه إثر حادث أليم.