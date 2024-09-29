الدورى الإيطالى.. كومو يضرب شباك هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف

فاز فريق كومو، على ضيفه هيلاس فيرونا، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على معلب "استاد جيوسيبي سينيغاغليا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

جاء ثلاثية كومو عن طريق اللاعب باتريك كوتروني فى الدقيقتى الـ 43 و 72، وجاء الثالث عن طريق اللاعب أندريا بيلوتي فى الدقيةق الـ 89، بينما جاءت ثنائية فيرونا عن طريق اللاعب داركو لازوفيتش ضربة جزاء فى الدقيقة الـ53 من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب ماتيس لامبورد فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق كومو رصيده إلى النقطة الـثامنة فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 5 نقاط، فى المركز الـ14 من ترتيب الدورى الايطالى.