مصر أكتوبر: دعوة الرئيس للحوار الوطني تأكيد على ثقته بالحوار

قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والمقبلة، تؤكد ثقة القيادة السياسية في الحوار الوطني ومخرجاته في القضايا المهمة والحيوية مثل الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها الإقليم كله منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان.

وأضاف «حلمي» في تصريحات له، قضايا الأمن القومي في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها الإقليم تتطلب من الجميع الالتفاف خلف القيادة السياسية التي تولي هذا الملف الاهتمام الأكبر في الفترة الحالية، وهو ما برز من الرئيس السيسي، منذ خطابه في 2 أبريل بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث وضع الأمن القومي المصري وحمايته على رأس محاور مهام فترته الرئاسة الجديدة.

وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، على أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية في ظل الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية قادرة على حماية الأمن القومي المصري في ظل الأزمات الخارجية المتلاحقة فى بلدان الجوار المحيطة.