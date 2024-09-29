5 نصائح لتجتب الإصابة بنزلات البرد.. تعرفوا عليها

في ظل تغير حالة الطقس ،بانتهاء فصل الصيف وبداية تغيير الطقس الي البرودة ، يتعرض الفئة العظمي من المواطنين الي الإصابة بنزلات البرد، ولذا نقدم لكم بعض النصائح التي تساعد في الوقاية من البرد.



1.تعزيزحماية جهاز المناعة

يعد جهاز المناعة أحد طرق الوقاية من نزلات البرد والإنلفونزا ,ويمكن التعزيز من قدرة جهاز المناعة على مكافحة الفيروسات المسببة للعدوى. وقد وجد أن جهاز المناعة يعمل بشكل أفضل في حمن خلال:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

وممارسة الرياضة غير الشاقة بانتظام، وبمعدل لا يقل عن 5 أيام في الأسبوع.

النوم في الليل لمدة 7 - 9 ساعات.

التقليل من مستويات التوتر والإجهاد.

الحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم.





2.منع التدخين

يؤثر التدخين علي على صحة الجهاز التنفسي للمدخن ويضر بصحتة وصحة الاشخاص الآخرين من حوله، ويزيد من فرصة تعرض الفرد للإصابة بنزلات البرد والإنلفونزا ،لذلك من الضروري إن التوقف عند التدخين ، حيث يساهم في تقليل الإصابة بالإنفلونزا عند المدخن والأشخاص الآخرين من حوله..

3 .تناول المكملات الغذائية

من الممكن أن يساعد تناول عدد من الفيتامينات، والمعادن، وغيرها من مكملات الغذائية في التقليل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، حيث أنها تساعد في تقوية جهاز المناعة والتحسين من وظائفه. ومن المكملات الغذائية التي يمكن أن يساعد تناولها في الوقاية من نزلات البرد والإنلفونزا و ومنها فيتامين سي ،وفيتامين د ،ومضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر.



4.ممارسة العادات الصحية:

من الضروري ممارسة العادات الصحية لتجنب الإصابةبنزلات البرد،ومنها تجنلة الأماكن المزدحمة ،وارتداء ماسك للوجه في حال الذهاب الأماكن المزدحمة،

وغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بشكل منتظم، وخاصة عند مصافحة الآخرين أو لمس الأسطح الملوثة.

ومن الضروري استخدام مطهر لليدين يحتوي على الكحول في حال عدم التمكن من غسل اليدين بالماء والصابون.

وتجنب لمس الفم، والعينين، والأنف دون غسل اليدين أو القيام بتعقيمها.

تنظيف جميع الأسطح وقوابض الباب .

5:المشروبات الساخنة

اثبتت دراسة جديدة ، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرد والتعب لكن تناول مشروب في درجة حرارة الغرفة يخفف فقط أعراض سيلان الأنف والسعال والعطس أي مشروب ساخن ولذيذ سيخفف معظم أعراض نزلات البرد ، وخاصة التهاب الحلق والسعال.

